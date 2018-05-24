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24 Mayıs 2018 15:41

Ramazan’da beslenme semineri

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Samsun Şubesinde Ramazan’da beslenme semineri verildi.

Ramazan’da beslenme semineri

24 Mayıs 2018 15:41


Büyük Anadolu Hastanelerinden Diyetisyen Elanur Yılmaz gerçekleşen programda Ramazan’da beslenme konusunu anlatırken, “Normal koşullarda bireylerin beslenme programında 3-4 öğün yer alırken, bu miktar Ramazan ayında 2 öğüne düşer. Sahurdan iftara kadar geçen süreye kadar aç kalınır. Bu zamanlarda fazla yemek yenmediğinde kilo verme durumu gözlenirken, aç kalma korkusuyla çok fazla yemek yendiğinde ise bireylerde kilo artışı görülür” dedi.


Ramazan ayında beslenme konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Elanur Yılmaz, “Yumurta, tam buğday ekmeği, süt veya yoğurt, salata gibi oluşan besinlerin Ramazan’da beslenmemizin odak noktası yaparsak hem açlık krizlerine çözüm bulacağımızı hem de sağlıklı bir şekilde zayıflama şansı da yakalayabiliriz” şeklinde konuştu. Diyetisyen Elanur Yılmaz katılımcıların sorularına cevap verdi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen ise, "Hastane olarak hem Samsun ve çevre il ve ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz sağlık konferanslarımızın bir yenisinde daha sizlerle bir aradayız. Bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz programımızda alanında uzman diyetisyenimizi sizlerin ayağına getirerek öğrenmek istediğiniz konular üzerine bilgi sahibi yaparak aklınıza takılan sorulara da yanıt verme fırsatı oluyor. Şimdiden sizlere sağlıklı bir yaşam dilerken, desteklerinden ötürü Samsun Toprak Mahsulleri Ofisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Programa TMO Samsun Şube Müdüresi Derya Şahiner ve çalışanları katıldı.




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