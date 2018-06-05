Ramazan’da fırınlara yoğun denetim

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirilen gıda kontrolleri konusunda yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmesi ve Ramazan ayını huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından tüm gıda işletmelerinde olduğu gibi pide ve ekmek çeşitleri üretimi yapan fırınların denetimlerine de hız verilmiştir. İlimiz genelinde ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapan işletmelerde müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayı içerisinde 244 denetim yapılmıştır. İşletmelerin alması gereken belge, iş yerinin asgari teknik ve hijyenik şartları, üretim şartları, ürünlerin vasıfları, etiket bilgileri, saklama koşulları, gerekli hallerde numune alınması doğrultusunda kontroller devam etmektedir. Ramazan ayı sonuna kadar denetimler etkin bir şekilde devam edecektir” dedi.