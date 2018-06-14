Ramazan’dan sonra beslenme tavsiyeleri

Ramazan’dan sonra beslenme hakkında bilgi veren Diyetisyen Hilal Mutlu, "Farklı bir beslenme düzenine alışan vücut için bayramda ve sonrasında dikkatli olunmalıdır. Şekerli, hamurlu ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Hafif bir kahvaltı ile güne başlamalı ve gün boyu öğün atlamamalı. Tatlı tüketilecekse hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayramda tatlı ve hamur işleri tüketiminin artmasıyla sebze, meyve ve kuru baklagil tüketimi azaltılmamalı. Şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaları, sürdürdükleri diyete bayram süresince de özen göstermeli. Sabah kahvaltısı ile öğle yemeği arasında, öğle yemeği ile akşam yemeği arasında ve akşam yemeği ile yatma saati arasında olmak üzere meyve, süt, yoğurt gibi besinlerin tüketildiği üç ara öğün olmalıdır. Öğle ve akşam yemekleri de küçük porsiyonlarda, yağ miktarları düşük, kan şekerini hızla yükseltmeyecek besinlerden oluşmalıdır. Öğünler tüm besin gruplarını kapsamalıdır. Ramazan ayı süresince sıvı alımının azaldığını, Ramazan ayının bitişiyle birlikte günlük sıvı alımını artırılarak 2-2,5 litreye ulaşması gerekiyor. Bayram süresince ve sonrasında ayran, komposto gibi sıvı içeriği yüksek gıdaların tüketilmelidir" dedi.