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18 Mayıs 2018 14:16

Ramazan’ın ilk cumasında cami ve sokaklar doldu taştı

Samsun’da Ramazan’ın ilk cuma namazında camiler dolup taştı, cemaat avludan taşıp cadde ve sokaklarda saf tuttu.

Ramazan’ın ilk cumasında cami ve sokaklar doldu taştı

18 Mayıs 2018 14:16


On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte ilk cuma namazı için cami ve mescitlere akın eden vatandaşlar, ibadethanelere sığmadı. Büyük yoğunluğun yaşandığı tarihi Büyük Cami’de kendilerine yer bulamayan vatandaşlar, seccadelerini serdikleri cami avlusunda, sokaklarda ve kaldırımlarda saf tutarak cuma namazını eda etti. Mescitlere sığmayan cemaat ise cadde ve sokaklarda saf tuttu.


Cuma namazı öncesi camide vaaz veren Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, “Gençlik ve sağlık çok önemli konular. İnsanlar, özellikle de gençler sağlıklarına dikkat ederek dinlerine bağlı olmalıdırlar. Babalar din konusunda çocuklarından daha bilgiliyse o din geriye doğru gitmektedir. Büyükler, çocuklarını din konusunda eğitmelidirler. Gençler, sigara ve kumar gibi alışkanlıklardan uzak durmalılar. Özellikle Ramazan ayında da bunları yapan var. Ramazan’da israftan da uzak durulması gerekiyor. Ekmek israfı konusunda çok hassas olun. Bayatlayan, önceki günden kalan ekmeklerle de çok şey yapabilirsiniz. Daha öncede söylemiştim. Bankın oturma yerine ayak basıp çekirdek yiyen, kabuklarını da yere atan kişinin üniversite mezunu da olsa diplomasını yırtmak gerekir. Çevreyi kirletmek de çok kötü bir şeydir" dedi.


Samsun’da sadece Büyük Cami’de değil, birçok cami, mescit ve sokak araları ibadet edenlerle doldu taştı.




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