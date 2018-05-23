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23 Mayıs 2018 08:25

Ramazan’ın vazgeçilmezi "uyuşturma" sofralarda

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yöresel tatlı "uyuşturma" Ramazan’ın gelmesiyle sofralardaki yerini aldı.

Ramazan’ın vazgeçilmezi

23 Mayıs 2018 08:25

Vezirköprü Kent Konseyi Başkanı ve Sarıalan Mahallesi Muhtarı Kenan Demir, her yıl Ramazan ayında misafirlerine yöresel tatlı uyuşturma ikram ederek asırlık tatlıyı hatırlattığını belirtti. Asırların damak zevki uyuşturma tatlısının ilçenin belli yerlerinde daha çok yapıldığını, Ramazan ayının olmazsa olmazı olduğunu belirten Kenan Demir, bu yemek kültürünün yaşatılması ve hatırlanması için iftara davet ettikleri misafirlerine bu tatlıyı yaptıklarını, ilçenin damak zevklerini ve yemek kültürünü yaşatmak, bu konuya ilgi çekmeye çalıştığını söyledi. Süt, şeker ve kuru incirden yapılan yöresel tatlı uyuşturmanın yöreye ait bir tatlı olduğunu iddia eden Demir, yapılışı kolay ve hafif olan tatlının coğrafi işaret tescil belgesinin ilçe adına almak için girişimlere başlanması gerektiğini ifade etti. Uyuşturma adının uyuşukluk veren anlamında değil sütle incirin uyumu, tatlının kıvamı anlamında kullanıldığını, tatlıyı yiyen herkesin çok beğendiğini anlatan Demir, geleneksel damak zevki uyuşturmanın unutulmaması ve ilçe adına değerlendirilmesi herkesin görevi olduğunu söyledi.




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