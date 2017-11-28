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28 Kasım 2017 15:18

Reçeteyle satılan ağrı kesiciyi satan ayakkabıcı tutuklandı

Samsun’da reçeteyle satılan ancak uyuşturucu özelliği bulunan ağrı kesiciyi sattığı iddia edilen ayakkabıcı mahkemece tutuklandı.

Reçeteyle satılan ağrı kesiciyi satan ayakkabıcı tutuklandı

28 Kasım 2017 15:18


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ayakkabıcı dükkanı bulunan B.K.’nin (36) İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’ndeki iş yerinde söz konusu hapı sattığının bilgisini aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip sonucu ayakkabıcı dükkanından dışarı çıkan bir kişinin üzerinde yaptığı aramada 1 adet hap ele geçirdi. Söz konusu şahıs reçete ile alınabilen ağrı kesici hapı B.K.’den satın aldığını itiraf etti.


Ayakkabıcı dükkanına baskın yapan polis, 202 adet tabletler halinde "Lyrica" isimli hapı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K., "reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu madde etkisi doğuran madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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