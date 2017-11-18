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18 Kasım 2017 09:18

Refüjde elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde refüjde elektrik akımına kapılan bir çocuk hastanelik oldu.

Refüjde elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

18 Kasım 2017 09:18


Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolunda refüjde bulunan demir bariyerlere tutunan 16 yaşındaki Kaan Ö., elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Yaralanan çocuk 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen elektrik şirketi arıza ekipleri kaçağın refüjde bulunan aydınlatma direğindeki topraklama hattının kopmasından kaynaklandığını tespit etti. Karayolunda bulunan aydınlatma direklerindeki elektrik kesilerek arızanın giderilmesi içi çalışma yapıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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