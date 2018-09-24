Fakülteler ve yüksekokullar ders başı yaparken oryantasyon eğitimleriyle de yeni öğrencilere okullarını tanıttı. Yeni akademik dönemin en anlamlı açılışlarından biri de Fen Edebiyat Fakültesinde yapıldı. Açılış dersini, Fen Edebiyat Fakültesinde yeni konferans salonuna adı verilen kurucu dekan Prof. Dr. Fevzi Köksal verdi.

Konferans salonunun açılışıyla başlayan derse; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Mehmet Kuran, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, diğer fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Dekan Bekir Batı: “Kurucu dekanımızın ismi yeni konferans salonunda yaşayacak”

Fen Edebiyat Fakültesine önemli hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Fevzi Köksal'ın isminin, fakültenin konferans salonunda yaşamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, “Bugün aynı zamanda yeni eğitim-öğretim döneme başlıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının geçmiş yıllardan daha verimli ve başarılı geçmesini ümit ediyorum. Çünkü ülkemizin ekonomisinin güçlü olması için çok üretmeli ve çok çalışmalıyız” dedi.

Dekan Bekir Batı, yeni konferans salonunun hizmete açılmasında katkısı ve emeği geçenlere başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere teşekkürlerini sunarak yeni dönemin ülkeye, üniversiteye, öğretim üyelerine ve öğrencilerine hayırlar getirmesini diledi.

Rektör Bilgiç: “Her türlü fiziki imkâna ve yeterli akademik kadroya sahibiz”

Yeni eğitim-öğretim yılının, sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisiyle konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Fakültemize güzel hizmetlerde bulunmuş hocamızın adının, konferans salonuna verilmesi bu anlamlı günü daha da güzelleştirdi. Bu anı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Üniversite olarak yeni eğitim-öğretim dönemi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Her türlü fiziki imkânlara ve yeterli akademik kadroya sahibiz. Bundan sonrası artık siz öğrencilerimize kalıyor. Ülkemizi dünyayla yarışır hale getirmek için hiçbir bahaneye sığınmadan disiplinli ve sistematik bir şekilde çok çalışmalısınız.”

“Prof. Dr. Fevzi Köksal'ın bilim insanı kalitesindeki nadir insanlardan biridir”

Açılış dersini veren Prof. Dr. Fevzi Köksal'ın, bilim insanı kalitesindeki nadir insanlardan biri olduğuna dikkat çeken Rektör Sait Bilgiç, “Hocamız, yöneticilik yaptığı zamanlarda bile akademisyen kimliğini sürdürüyordu. Bu durum, görevini nasıl büyük bir aşkla yaptığının ispatıdır” diye konuştu.

Rektör Bilgiç, yeni konferans salonunun güzel toplantılara ev sahipliği yapması dileğiyle konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Fevzi Köksal: “Türk sadakatinin ve Türk vefakârlığının örneği”

Salona isminin verilmesini, Türk sadakatinin ve Türk vefakârlığının bir örneği olarak nitelendiren Fen Edebiyat Fakültesi kurucu Dekanı Prof. Dr. Fevzi Köksal da, “Bu zamana kadar çok büyük mutluluklar yaşadım ama adımın bu salona tebliğ edilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Bizim geleneklerimiz çok güzel ve doğru gelenekler. Halâ yaşaması bana gurur veriyor. Vefanız için ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Vatana hizmetin önemini anlatmak eğitimle mümkün”

Yeni dönemin açılış dersinde, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesinin kuruluş aşamasından ve bu süreçte yaşanan zorluklardan bahseden Prof. Dr. Fevzi Köksal, akademisyenlere ve öğrencilere de bir takım tavsiyelerde bulundu.

Türkiye temel bilim aygıtlarını üretmeli”

Fen bilimlerini ise temel bilimler olarak tanımlayan Köksal şöyle devam etti:

“Doğayı anlamamızı sağlayan fizik, kimya ve biyolojidir. Çünkü fen bilimleri bir maddeyi alır ve özelliklerini inceler. Mesela tıp bilimi, biyo-kimya laboratuvarı olmadan teşhis koyamaz. Kısacası etrafınızdaki her şeyde, evinizde hayatınızı kolaylaştıran her alette temel bilimleri görürsünüz. Bu nedenle Türkiye'nin adını dünyaya yazdırması için temel bilimler için gerekli tüm aygıtları üretir durumda olması gerekli.”

“Tıp Fakültelerinde fizikçiler çalıştırılmalı”

Türkiye'nin her Tıp Fakültesinde fizikçilerin çalışmasının zorunlu bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Fevzi Köksal, “Çünkü fizikçiler, tıp fakültelerinde kullanılan her aleti iyi tanıyorlar. Hem bu aletlerin bakımını çok daha sağlıklı bir şekilde yapabilirler hem de çok yüklü tutan bakım masraflarından tasarruf edilmesini sağlayabilirler” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Fevzi Köksal, üniversitelerin ve Türkiye'nin ilerlemesi için aygıt üretiminin yanı sıra şu şartların yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi: “Öğretim üyelerinin ders vermek dışında çok daha önemli görevleri var. Makale üretmeleri, proje hazırlamaları öğretim üyelerinin niteliğini daha da yükseltecektir. Ayrıca lisansüstü öğrenci sayısını arttırmalı, dünyayı izleyen, çeşitli kaynaklardan çok kitap okuyan öğrenciler yetiştirmelisiniz.”

Açılış dersinin ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Fevzi Köksal'a günün anısına fidan sertifikası takdim ederken Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı da plaket ve ismini konferans salonuna verilmesini onaylayan OMÜ Senato Kararnamesini hediye etti.