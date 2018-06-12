Rektör Bilgiç öğrencilerin evine konuk oldu

Dr. Sait Bilgiç, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul’un daveti üzerine öğrenci evini ziyaret ederek onlarla sahur yaptı.

Sahur buluşmasında Rektör Bilgiç’e, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy da eşlik etti.

Ramazan ayının maneviyatı ve bereketini öğrencilerle yaşayan Rektör Bilgiç, sahur yemeğinin ardından öğrencilik anılarını ve öğrenci iken yaşamış oldukları sıkıntıları paylaşırken öğrencilerin bugünün kıymetini çok iyi bilmeleri gerektiğini vurguladı. Öğrencilere içinde bulundukları bu dönemi mümkün olduğunca verimli ve üretkenlikle geçirmelerine dair nasihat ve telkinlerde bulunan Rektör Bilgiç, gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.

“Onu öğrenci dostu rektör olarak tanımlıyoruz”

Konsey Başkanı Muhsin Oğul da Rektör Bilgiç’in öğrencilere yönelik samimiyet ve alakasına işaret ederek, “Sadece bugün değil, çoğu zaman öğrenciler olarak hocamızı ne zaman davet edip görüşmek istediysek bizi hiç kırmadı ve her zaman davet ve çağrılarımıza icabet etti. Biz onu öğrenci dostu rektör olarak tanımlıyoruz çünkü bizim için hocadan çok daha ötesidir. Bu güzel ve anlamlı buluşmadan dolayı hem hocamıza hem de öğrenci arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.