Rektör Bilgiç, OMÜ ailesi ile iftarda bir araya geldi

OMÜ Yaşam Merkezinde yaklaşık bin 300 kişinin bir araya geldiği iftar yemeği Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan duanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ramazan’da, konuklarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan ayının bereketinden ve huzurundan yararlanmayı Allah bizlere nasip etsin. OMÜ’nün bir gelenek haline getirdiği iftar yemeklerinde, nice yıllar siz OMÜ mensupları ve değerli misafirlerimizle sağlıkla bir araya gelmeyi diliyorum. Bu mübarek ay, aynı zamanda kendimize çeki düzen verme, kendimizi bir kez daha gözden geçirme ayıdır. Kendimizi hizaya çekip düne ait yanlışlarımızı nasıl düzeltebiliriz? arayışını Allah hepimize nasip etsin. Katılımızdan dolayı çok teşekkür ediyor, Ramazanınızı tebrik ediyorum. Gelecek Ramazanlarda da buluşmak ümidiyle sağ olun, var olun" dedi.

"OMÜ ailesiyle iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Tüm katılımcılara hayırlı Ramazanlar dileyen Samsun Valisi Osman Kaymak ise "Rektör Hocamıza davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşam OMÜ ailesiyle iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’a çok şükür memleketimizde huzur, barış, coşku dolu bir Ramazan ayı yaşanıyor. Bu coşku ve yapılan ibadetler, insanların birbirini tanıyıp anlamasına ve birlik beraberliğe vesile oluyor. Bu birlik ve beraberliğin bir örneğini de bu akşam yaşıyoruz. Öğretim üyelerimiz ve öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

"OMÜ Samsun’la bütünleşerek ilerleyişini sürdürecektir"

OMÜ’nün Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olduğunu belirten Vali Osman Kaymak, "OMÜ’nün akademik başarısının yanı sıra Rektörümüzün katkılarıyla Samsun’la bütünleşmesi, bu güzel ilerleyişini sürdürmesine ve bilime, ülkemize katkı sağlamasına neden olacaktır. Samsun’a açılacak ikinci kardeş üniversitemiz de OMÜ’nün tecrübelerinden faydalanarak ülkemizin ve Samsun’un kalkınmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

OMÜ’nün yabancı öğrenciler tarafından Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olduğunu belirten Vali Kaymak, bunun nedeninin OMÜ’nün akademik başarısı ve Samsun’un huzur kenti özelliği taşıması olduğunu söyledi.

İftar programına; AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyon Başkanı Kemal Alver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, fakülte dekanları, MYO müdürleri, kamu kurum yetkilileri, akademik ve idari personel, öğrenciler katıldı.

İftar programının sonunda Samsun Valisi Osman Kaymak ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.