Rektör Bilgiç TUS ikincisini tebrik etti

Dr. Sait Bilgiç, 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) ikincilik elde ederek büyük bir başarı yakalayan Dr. Yasin Yaraşır'ı makamında ağırlayarak kutladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir'in eşliğinde konuk edilen Dr. Yasin Yaraşır'a bilgisayar hediye eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğrencisine başarılarının devamı temennisinde bulundu.

Mezun öğrencilerinin, uzmanlık alanlarında art arda kazandığı Türkiye derecelerinin OMÜ'yü gururlandırdığını ifade eden Rektör Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı ve Yasin Yaraşır'la sohbet ederek Yaraşır'ın gelecek planları hakkında da bilgi aldı.