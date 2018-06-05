Rektör Bilgiç uluslararası akademisyenleri ağırladı

Dr. Kase Kimio ile Erasmus + kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) bulunan Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ziyae Babek, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve Öğr. Gör. Hiroko Kesim’in de hazır bulunduğu ve samimi bir atmosferde geçen ziyarette; Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Kase Kimio ile Japon Uluslararası Üniversitesi ve OMÜ arasında eğitim, teknoloji ve bilimsel çalışmalar alanında geleceğe dönük ikili iş birliklerine dair konuları ele alırken bu yönde ne tür adımlar atılabileceğine dair fikir ve görüşlerini paylaştı.

Rektör Bilgiç’e Tahran daveti

Daha önce de OMÜ’nün uluslararası öğrencilerine yönelik İngilizce olarak düzenlenen Girişimcilik Sertifika Programı’nda dersler veren Dr. Ziyae ise OMÜ’de bulunmaktan çok memnun olduğunu vurgularken ileriye yönelik girişimcilik konusunda araştırma ve eğitim eksenli yürütülen çalışmalar hakkında Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve Öğr. Gör. Hiroko Kesim ile birlikte Rektör Prof. Dr. Bilgiç’e bilgi verdi. Dr. Ziyae, Tahran Üniversitesi Rektörü’nün selamlarını ilettikten sonra, İran’da eylül ayında düzenlenecek Uluslararası Girişimcilik Konferansı’na Rektör Bilgiç’i davet etti.

Ziyarette konuklar, OMÜ’nün büyük ve önemli bir üniversite olduğunu ve sahip olduğu potansiyelin kendilerini cezbettiğini dile getirdiler.

Nezaket ziyareti; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in Japon Uluslararası Üniversitesi Rektörü Prof. Kase’ye günün anısına hediye ettiği Türk kahvesi cezve ve fincanlarının takdimi ile sona erdi.

Rektörlük ziyareti öncesinde Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya rehberliğinde Bafra Kampüsü’nü gezen konuklar bir taraftan yerleşkeyi tanırken diğer yandan ikili iş birliği konularında atılacak somut adımlara ilişkin görüşmelerde bulundu.

Odak konu girişimcilik

OMÜ TÜBİTAK 1601 Girişimcilik Projesi kapsamında Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve Uluslararası İlişkiler Biriminden Öğr. Gör. Hiroko Kesim’in davetlisi olarak üniversitede bulunan Japon Uluslararası Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kase, 4 Haziran’da da DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından yaptırılan Ziraat Fakültesindeki Tarımsal Ön Kuluçka Merkezi’nde Akademik Girişimcilik Sertifika Programı’na katılan öğretim elemanlarına yönelik olarak "Küresel Girişimci Liderlik, Asya ve Batı Tarzı Yönetim Anlayışları ve Tümdengelim ve Tümevarımcı Düşünce Tarzları" başlıklı seminer verdi. Aynı program kapsamında Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ziyae ise Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesinin kuruluşu, yapısı ve ders içerikleri hakkında katılımcıları aydınlattıktan sonra girişimciliğin temelleri konusunda seminerini sundu.