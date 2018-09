Rektör Bilgiç yeni OMÜ’lülerin mutluluğuna ortak oldu

Dr. Sait Bilgiç yurt dışı ziyaretinin hemen ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre OMÜ’ye yerleşen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerle buluşarak yaşanan heyecan ve mutluluğu paylaştı.

Rektör Bilgiç, beraberindeki OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, yetkililer ve konsey tarafından görevlendirilen öğrenciler ile OMÜ Yaşam Merkezi’nde kurulan kayıt masalarını ziyaret etti. Kayıt işlemlerini yerine getiren çiçeği burnunda üniversite öğrencileri ile velilerinin ihtiyaçlarının ve problemlerinin giderilebilmesi adına yoğun bir şekilde devam eden faaliyetler hakkında personelden bilgi alan Rektör Bilgiç, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek bütün OMÜ’lü öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Rektör Bilgiç, ziyaret sırasında yeni öğrenciler ve aileleri ile sohbet edip diğer yandan da üniversitenin atmosferinin kendilerinde bıraktığı ilk izlenimlere kulak verdi. Güçlü eğitim-öğretim altyapısı ve deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla her anlamda öğrencilerin yanında olduklarına vurgulayan Rektör Bilgiç, yeni öğrencilere üniversitedeki her anlarını ve mevcut olanakları çok iyi değerlendirmelerini tavsiye etti. Rektör Bilgiç, buluşmada her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıtlarda destek veren başta Başkan Muhsin Oğul olmak üzere OMÜ Öğrenci Konseyi üyeleriyle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Üniversitenin ortamından ve sağladığı imkanlardan dolayı memnuniyetini dile getiren öğrenciler ve veliler ise Rektör Bilgiç ve emeği olan bütün çalışanlara teşekkürlerini ifade ettiler.

3 Eylül’de başlayan üniversiteye kesin kayıtlar, 7 Eylül Cuma günü sona erdi.