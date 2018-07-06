Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Yaptığım analizler sonucunda şunu gördüm: İslam dünyasının dahili düşmanları, harici düşmanlarından daha fazla” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen XI. İslam Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon Toplantısı, Samsun İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapılan "İslam Tarihinde Darbeler" konulu panel ile devam etti. Panelde açılış konuşması yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İslam coğrafyasının geçmişten bugüne yaşadığı olayları iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bu olaylar İslam coğrafyasında neden bu kadar çok yaşanıyor? Bunu iyi araştırmalı, analiz etmeliyiz. Bilgi teknolojisinin geliştiği bu çağda, 15 Temmuz’da bu kadar kapalı ve gizli bir tehlike ile nasıl karşı karşıya kalabiliyoruz. Cenab-ı Allah’ın insana bahşettiği ve onu diğer canlılardan ayrı kılan aklını nasıl başkasına teslim edebildiğini iyi görmemiz lazım. En büyük tehlikenin de bundan kaynaklandığını bilmemiz lazım ki bir daha böyle dertlere düşmeyelim. Düşünmeyi ve irdelemeyi bıraktığımızda çok kolay bir hayat yaşıyorsunuz! Sizin yerinize düşünen hareket eden birileri oluyor. 15 Temmuz’a giden yolun taşları böyle döşendi. Bu sadece bugün olan bir durum değil. Dün yaşanan olayların temelinde de bu düşünce yapısının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle ne olur aklımızı, irademizi, özgürlüğümüzü kimseye teslim etmeyelim. Yanlış yaparsak kendimiz yapalım. 15 Temmuz’da özgür düşünenler kendi hayatlarını ortaya koyarak ülkeyi zor bir durumdan kurtardılar" diye konuştu.

Hacısalihoğlu: "Suriyelileşmeyi burada yaşatamazsınız"

Tarihten çıkartılacak derslerle yarının teminat almada alınabileceğini belirten panel moderatörü Yeniyüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "İslam coğrafyasının parlak dönemlerinden sonra süreklilik sağlanamamıştır. Bunun iç ve dış faktörleri nelerdir. Fakat her şeyi dışarıda değil biraz içimizde aramamız gerekir. Yaptığım analizler sonucunda şunu gördüm: İslam dünyasının dahili düşmanları, harici düşmanlarından daha fazla olmuştur. 15 Temmuz’da canları pahasına o direnişi gösterenler sadece Anadolu için değil bütün mazlum coğrafyalar için o direnişi yaptı. O gün bu kale düşseydi bütün mazlumların umudu düşecekti, nefesi tıkanacaktı, öz güveni ortadan kalkacaktı. Bu direniş bunun bilinciyle yapıldı. Biz Suriye değiliz. Bir Suriyelileşmeyi burada yaşatamazsınız. Bizi birbirimize düşüremezsiniz. Bu kaosu işgal planını uygulayamazsınız" şeklinde konuştu.

Panelde; Prof. Dr. İrfan Aycan, "Emevi Hanedanlığı İçerisinde Sray Darbeleri ve Askeri Darbeler", Prof. Dr. Nahide Bozkurt ise "Darbelerin Yapısal ve Özsel Analizi, Abbasiler Örneğinde" konulu sunumlarını anlattılar.

Panele ayrıca; Canik Belediye Başkanı Osman Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Veysel Çakı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.