Robotlar matematik öğretiliyor

sınıf matematik dersinde uygulanmak üzere matematik öğretmenleri Şafak Özçelik ile doğal sayılarda dört işlem ile ilgili sorular hazırladı.

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenleri Çağlar Turgut ile de mbotların içine hazırladıkları soruları kulüp dersinde kodladı. Öğrenciler mbotların mesafe sensörlerini kullanarak her 10 cm.de bir soru olacak şekilde bir kod yazdı. Öğrenciler mbotun led matrix ekranlarında mesafeye göre soruları sağdan sola doğru kaydırarak gösterdi. ‘Mesafeyi ayarlayın!' uyarı yazısını da led matrix ekranına yazdıran öğrenciler en son mbotların içine bu kodları yükledi.

Özel Samsun Final Okulları 5. sınıf öğrencilerimiz matematik dersinde doğal sayılarda dört işlem konusunda öğretmenleri Şafak Özçelik ile robotların içine belirli mesafelerle gizlenmiş olan soruları bularak çözümlerini gerçekleştirdi. Sınıf mevcuduna göre öğrenciler ikişerli veya üçerli gruplara ayrıldı. Sonrasında gruptan bir kişi soruyu ekrana yansıtmak için robotun mesafe sensörüne çeşitli aralıklarda ellerinde yer alan final dosyalarını gösterdi. Soruyu ekrandan okuyan öğrenciler hızlı bir şekilde kağıda çözümlerini yaptı. Öğrenciler her robotta yer alan farklı 8 soruyu robotları değiştirerek çözümlerini gerçekleştirdi. Öğrenciler yaptıkları bu işlemler sayesinde doğal sayılar konusunu farklı bir şekilde öğrenerek mesafe kavramını da geliştirdi. Öğrenciler hem de hızlı bir şekilde soruları cevaplayarak zamanı doğru şekilde kullanmayı robotlar eşliğinde öğrenmiş oldu.