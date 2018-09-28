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Rüzgarın yırttığı dev Türk bayrağı yenilendi

Samsun şiddetli rüzgar nedeniyle yırtılan 96 metrekarelik Türk bayrağı, yenisiyle değiştirildi.


Samsun'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı ve rüzgarlı hava, Büyükşehir Belediyesi Meclisi binasının yanında bulunan dev bayrağının yırtılmasına yol açtı. 40 metre uzunluğundaki direğe bağlı olan bayrağın yırtıldığını gören bir çay ocağı işletmecisi, durumu belediye yetkililerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediye Destek Hizmetleri personelleri, yırtılan bayrağı yenisiyle değiştirdi. 96 metrekare büyüklüğündeki yeni Türk bayrağı Samsun semalarına çekildi.

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