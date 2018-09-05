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05 Eylül 2018 14:49

Saathane 2019’da tamamlanacak

Samsun Saathane Meydanı projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Saathane 2019’da tamamlanacak

05 Eylül 2018 14:49


2016 yılında Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan Saathane Meydanı projesinde yer alan; tarihi Taşhan, Şifa Hamamı, Süleyman Paşa Medrese ve Camisi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Süleyman Paşa Medrese ve Camisi’nin restorasyonun 2018’in sonuna doğru bitirilmesi amaçlanıyor. 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Taşhan; yapı temeli, duvar güçlendirme ve revize restorasyon projesi ile devam eden Taşhan’ın 2019 Şubat ayında bitirilmesi hedefleniyor. Restorasyon çalışmalarına başlanan Şifa Hamamı ile birlikte projenin tamamının 2019’un sonuna doğru bitirilmesi planlanıyor.


Projenin bitirilmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak; tarihi yapılar kültür mirasına yeniden kazandırılmış olacak.




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