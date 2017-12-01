Saathane Meydanı projesinde son durum

2016 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan Saathane Meydanı’nda yer alan; tarihi Taşhan, Şifa Hamamı, Süleyman Paşa Medrese ve Camisi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor. 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Taşhan; yapı temeli, duvar güçlendirme ve bazı nedenlerden ötürü ek olarak yeni bir revize restorasyon projesi ile devam ediyor. Ek proje ile birlikte tarihi Taşhan’ın restorasyon işinin 2018’in ilk aylarında bitirilmesi hedefleniyor. Ek proje ile Taşhan’ın restorasyon maliyeti 3 milyon liraya çıktı. 2016 yılında restorasyonuna başlanan ve 4 milyon maliyeti olan Süleyman Paşa Medrese ve Camisi’nin restorasyonun 2018’de bitirilmesi amaçlanıyor. İhalesi yapılan Şifa Hamamı’nın restorasyon çalışmalarına 1 ay içerisinde başlanması hedefleniyor.

Üç projenin restorasyon çalışması bittikten sonra ise Çifte Hamam’ın olduğu kısım Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından camekanla kapatılarak Saathane Meydanı vatandaşların hizmetine açılacak.