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24 Haziran 2018 09:07

Sabahın erken saatlerinde sandığa koştular

Samsun’da vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gittiler.

Sabahın erken saatlerinde sandığa koştular

24 Haziran 2018 09:07


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri bugün saat 08.00 itibariyle tüm Türkiye’de başladı. Her ilde olduğu gibi Samsunlu seçmenler de sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri yerine getirdi. Oylarını kullanan vatandaşlar, seçimlerin ülke adına hayırlı olmasını dilediler.


Samsun’da 3 bin 262 sandıkta 959 bin 359 seçmen oy kullanacak. Ayrıca engelli ve yatalak seçmenlerin için 231 seçmen ise 22 seyyar sandıkta oy kullanacaklar.




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