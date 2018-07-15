Şaban Yılmaz’ın evinde ikincilik üzüntüsü

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalde 29 yaşındaki rakibi Orhan Okulu’ya yenilen 41 yaşındaki Şaban Yılmaz’ın baba ocağında ikincilik üzüntüsü yaşandı.

Edirne’de yapılan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 64 başpehlivanın yarıştığı güreşlerde yarı finalde Ali Gürbüz’ü yenen Şaban Yılmaz ve Serhat Balcı’yı yenen Orhan Okulu finale yükseldi. Çekişmeli geçen finalde 30 dakikalık ilk turda Yılmaz ve Okulu birbirlerine üstünlük kuramadı. Ardından 5 dakikalık puanlama güreşine geçildi. Puanlama güreşinde de puan alamayan Okulu ve Yılmaz daha sonra altın puan sistemi üzerinden güreşmeye devam ettiler. Yılmaz’ı altın puanla yenen Okulu 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu oldu.

Şaban Yılmaz’ın Samsun’daki baba ocağında heyecanlı bir bekleyiş vardı. Şaban Yılmaz’ın eşi, çocukları, annesi ve babası final müsabakasını televizyondan takip ettiler. Hop oturan hop kalkan aile, karşılaşma boyunca dua ettiler. Şaban Yılmaz, başpehlivanlığı altın puanla kaybedince baba ocağındaki ailesi büyük üzüntü yaşadı.

“Altın kemerle hacca uğurlasa daha güzel olurdu”

Karşılaşma sonrasında konuşan 67 yaşındaki baba Mustafa Yılmaz, “Buna da şükürler olsun. Oğlum finale kadar gelmeyi başardı. Oğlum hep kendinden 12- 13 yaş küçüklerle güreşti. Finale kadar geldikleri için de seviniyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Yarın da hacca gideceğiz. Beni altın kemerle hacca uğurlasa daha güzel olurdu. Buna da şükürler olsun” dedi.

Aile fertleri final müsabakasının ardından büyük üzüntü yaşadı.