Sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Samsun’da birkaç gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle Çarşamba ilçesindeki 32 mahalle sular altında kaldı. Yaklaşık 12 bin 600 dekarlık tarım arazisinin selden zarar gördüğü ilçede, üreticiler mağdur oldu. Yapılan tespitlerde 1 ila 1,5 metre derinliğindeki sel suyunun, ilçedeki mahalle yollarına varana kadar tüm bölgeyi kapladığı belirlendi. Sel suları domates, biber, salatalık ve kabak diğer sebzelerin ekili olduğu seralar ve tarım alanlarına büyük zarar verdi. Her çifti oluşan sel nedeniyle, yaklaşık 300 bin liralık maddi zarar gördüğünü dile getirdi.

Çarşamba ilçesinde bulunan Çaltı Karabahçe Mahallesi’nde üreticilik yapan Lütfü Yayla, “Her sağanak yağışın ardından köyümüz sel alıyor. Yağmur azda yağsa çok da yağsa köyü sel basıyor. Köyümüzde suyun akıp gidebileceği bir gider olmadığı için sürekli sele maruz kalıyoruz. Biz burada üreticilik yapıyoruz. Ama sel yüzünden ürünlerimiz ciddi şekilde zarar gördü. Bütün sebze, meyve hep suyun içinde kalarak yandı. Perişan haldeyiz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Burada yaklaşık 300 milyarın üzerinde bir ürünüm vardı ve zarar ettik. Yağmur yağdığı zaman burası deniz haline geliyor” dedi.

Mahalledeki bir diğer üretici Yunus Kocabıçak, “Ürünlerimiz ziyan oldu. Her yağmurda burası göle dönüyor. Çiftçi olarak çok mağdur ve perişanız. Benimde 300 milyarlık ürünüm vardı bu arazide. Bu suyun akabilmesi için arazide bir kanala ihtiyaç vardır” diye konuştu.

İlçede bulunan diğer mahalle sakinleri de selden olumsuz yönde etkilendiklerini ve mağdur olduklarını dile getirdiler.

Çarşamba Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak yağıştan 32 mahalle etkilendi. Zarar tespit çalışmalarının başladığını belirten yetkililer şu bilgileri verdi: “Şuan ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık olarak bölgede 12 bin 600 dekarlık bir alan zarar gördü. Bu rakamın daha da yukarıya çıkacağını tahmin ediyoruz. Bölgede ne kadarlık bir alanda ne kadarlık zarar oluştuğu ve kimlerin mağdur olduğu bayramdan sonra netlik kazanacak. Biz şuan itibariyle de hasar tespit çalışmalarına başladık.”