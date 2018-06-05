5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü tarafından Atatürk Anıtı’nda program düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan ve insanların yol açtığı çevresel faktörlerin azaltılmasına yönelik bilgiler veren Salih Sağır, “Çevre sorunlarının kalkınma ve ekonomik gelişmeyle ilgisi olmasıyla birlikte gerekli önlemler alındığı takdirde bu çok önemli olan 2 konuyla birlikte çözülebilir, birlikte yürüyebilir. Bilindiği üzere çevresel alt yapı yatırımlarımız ve çevre sektörü ile ilgili olarak izlemiş olduğumuz ülke politikamız düne kadar oluşan atıkların bertarafı iken bugün gelişen ve değişen şartlar dikkate alındığında bertaraf edilen atıklardan ikincil ve üçüncül kullanım sağlanması yönünde değişikliğe uğramıştır. Genç bir nüfusa sahip ülkemizde üretimin arttırılması ve ekonomik gelişmenin önemi çok açıktır. Bu bakımdan hem ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeli hem de çevreyi korumalıyız. Mevcut çevre sorunlarının çözümü için resmi otoritelerin gerekli tedbirlerinin alınmasının yanı sıra, bütün herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Anıttaki program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.