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02 Temmuz 2018 12:04

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Yeni sistemde halk iradesi daha etkin bir hal almıştır"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da aralarında bulunduğu Samsun milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:

02 Temmuz 2018 12:04


24 Haziran seçimlerinde AK Parti Samsun’dan 5 milletvekili çıkarttı. 27. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde(TBMM) Samsun’u temsil edecek Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milletvekilleri; Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı mazbatalarını almak için Samsun Adalet Sarayına geldi. Milletvekilleri mazbatalarını Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’dan aldılar. Mazbatalarını alan vekiller toplu fotoğraf çektirdi. Mazbata teslim programına; AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır da katıldı.



"Milletimiz egemenlik gücünü daha iyi kullanır hale gelmiştir"


Mazbata törenin ardından bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Mazbatamızı aldık. Ülkemiz, milletimiz, teşkilatımız ve bizler için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm seçimler önemliydi ama bu seçimin önemi şuydu: Türkiye yönetim sistemini parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine dönüştürdü. Bu yeni sistemde Türkiye’nin önünün daha açık ve etkin bir demokrasi döneminin başladığına inanıyorum. Yeni sistemde halk iradesi daha etkin bir hal almıştır. Milletimiz ülke egemenliği üzerindeki yetkisini gücünü daha iyi kullanır hale gelmiştir" dedi.




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