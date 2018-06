2018 İstihdam Buluşmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Salonunda yapıldı. Programda İŞKUR ve Samsun Ticaret Sanayi Odası (STSO) arasında, Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalandı. İmzalar, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve STSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu tarafından atıldı. Samsun’un istihdam ’en’lerine plaketleri taktim edildi.

Türkiye’nin önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye’yi bulunduğu noktadan daha yukarı taşıyarak gelişmesini istiyorsak istikrarı güçlendirmeye ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Demircan, "Elbette teknik konular var, çözülmesi gereken sorunlar var ama beri taraftan makro olarak siyasi istikrarın kemin edilmesinde büyük sıkıntılar yaşandı. Hükümetlerin ömürlerinin ortalama 1,5 yıl olduğu dönemlerde kalkınmayı eğer Türkiye başarabildiyse o şartlarda bile Türkiye belli oranlarda kalkındı ise bu fedakar cefakar çalışkan iş verenlerimiz ve onlarla birlikte iş hayatına katılan işçilerimiz sayesinde oldu” diyerek “Türkiye’yi bulunduğu noktadan daha yukarı taşıyarak gelişmesini istiyorsak istikrarı güçlendirmeye ihtiyacımız var. 2013 yılında Türkiye enflasyonunun altında faizle dış borç temin edecek noktaya gelmişti. Ama birileri İstanbul Taksim’de 30 ağacı yeri değişiyor diye Türkiye’yi ayağa kaldırdılar ve istikrarı bir şekilde bozacak hamleler yaptılar. 4-5 ay içerisinde dış sermaye kredi faizleri yüzde 10’ların üzerine fırlayıverdi. Yüzde 6’ların altındayken. İstikrarın ülkenin kalkınmasındaki öneminin pek çok örneğini veririz. Teknik olarak Türkiye istihdam, ücret ve emek yoğun değil sadece. Teknoloji yoğun. Maliyeti yükte hafif pahada ağır üretim dönemi, teknolojik üretim dönemine süratle girme ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Demircan, şunları kaydetti:

“Buna ayrıca güvenlik açısında da ihtiyacımız var. Bunu da yaşadık. Terörün içeride azdırılmasıyla Türkiye’yi içeriden 35 yıldır meşgul eden terör belasının hendek olaylarından sonra başı ezilmeye başlayınca bu sefer Türkiye’yi dışarıdan kuşatma operasyonunu başlattılar. Bu kuşatma operasyonu Türkiye parasını ödediği silahları Türkiye’ye vermeyerek Türkiye’nin çözemeyeceğini engelleyemeyeceğini zannettiler. Ama Türkiye onların hiç beklemediği şekilde üretimde, silah sanayinde teknolojik ürünler üretip güvenliğini sağlama başlayacak adımları atınca gördüğünüz gibi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonu şimdi Kandil de başlarını eziyoruz. Nereye giderlerse gitsinler artık Türkiye’nin içinde onlara nefes aldırmadığımız gibi ülke dışında da peşlerinden nereye giderlerse takip edeceğiz. İsterse Kandil’e gitsinler isterse Sincar’a gitsinler. Bu ne sayesinde oldu arkadaşlar? Bu Türkiye’nin kendi sanayisini geliştirmesi sayesinde oldu. Bize insansız hava araçlarını vermiyorlardı. Sattıklarından da aldıkları bilgileri işleyip o şekilde bize gönderiyorlardı. Türkiye bu aziz millet karar verirse her şeyin üstesinden gelir. Türkiye’nin 24 Haziran seçimleriyle demokrasi ve kalkınma adına önemli bir adım atacak. Her 10 yılda bir darbe üreten sistemi bırakıp artık darbelere son veren vesayetin ortadan kaldırıldığı dönemi başlatmış olacak. Parlamentoda başkanlık konusunda da Cumhur İttifakı’nın sağladığı sunduğu güçlü Türkiye’yi güçlü hükümeti, güçlü Meclisi temin edecek."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yaptığı konuşmasında "Her ne kadar devletlerin ekonomideki rolü hakim olan serbest piyasa içerisinde her geçen gün biraz daha küçülüyorsa da sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletler; iş gücü piyasasındaki işsizlik sorununun çözümüne her zamankinden daha çok müdahil olmak durumundadırlar. Çünkü bugün işsizliğin dünya üzerindeki boyutları düşünüldüğünde serbest piyasanın kendi kendine üstesinden geleceği bir sorun olduğu düşünülmemektedir. Bu sebeple biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ilk olarak küçük sanayi sitelerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve yeni sanayi sitelerinin kurulması amacıyla arazi tahsisleri yapılmasına yardımcı oluyoruz. İş Geliştirme Merkezi ile girişimciliğin desteklenmesi, turizm altyapısını güçlendirerek hizmet sektöründe istihdamın artırılması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile 30 adet uygulamalı girişimcilik eğitimi ile toplam 900 kişiye ulaşılmış yılsonuna kadar 14 eğitim planlanmış olup bu eğitimlerle de 350 kişiye ulaşılacaktır" diye konuştu.

Sanayicilerin aradıkları nitelikte eleman bulamadığını belirten MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bunun çözülmesi gereken yer üniversiteler, meslek liseleridir. Onların çözemediklerini İŞKUR üzerinden. O yüzden bu toplantıyı önemsiyorum. Beceri kazandırmak nitelik kazandırmak. Ancak hepsini niteliksiz diye ortaya koyup ondan sonra bunlara tekrar nitelik kazandırmak son derece zor. Eğitim istihdam planlaması Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Çok yüksek paralar harcayarak sürdürülemeyecek bir şekilde bir kısım istihdam teşvik politikaları uygulayabilirsiniz, kısa sürede bundan sonuç da alabilirsiniz ancak bunların hiçbirisi kalıcı olmaz. O yüzden kalıcı istihdam için yapısal sorunlarımızı çözmemiz lazım" şeklinde konuştu.

İstihdam sorununun çözümü noktasında Türkiye’nin son dönemde önemli mesafe kat ettiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Biz işsizliği önleyeceksek yapısal değişiklikleri yapmak durumundayız. İlimizde istihdamı artırmak için iş alanlarının açılması lazım. Biz Samsun’un potansiyelini iyi bir şekilde kullanırsak yeni iş alanları ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman’ın yanı sıra kursiyerler katıldı.