Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan, haber uydurmaktan dava açtık. Peşini de bırakacak değiliz. Uydurma haberlerle millete karşı kampanya yürütmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinin temel atma törenine katıldı. Bakan Demircan, burada gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan her olumlu işe karşı çıkıldığını belirten Bakan Demircan, "Haberlerde izliyorsunuz. Şehir hastanelerinde vatandaş gerekli ihtimamı görmüyormuş. Şehir hastaneleri büyükmüş, vatandaş bir yerden bir yere ulaşamıyormuş. Görüldü ki sahte uydurma bir haber. Kamera çekerken elinde koltuk değnekleri ile yürüyen ama kameranın açısı dışına çıktığını zannederek koltuk değneklerini eline alıp yoluna devam eden birini bulmuşlar. Uydurmaca haberlerle Türkiye’nin en başarılı olduğu alana, sağlık alanına, saldırmaya çalışıyorlar. Türkiye sağlık alanında dünyaya örnek gösterilen bir ülke. Bunlar ülkenin hayrına olan her şeye karşı çıktılar. Uydurma haberlerle halkın zihnini bulandırmak istiyorlar. Neymiş efendim ’hasta garantisi varmış’ hastanelerde. Yok böyle bir şey. Hastanenin hizmetleri hesaplanırken ortalama olabilecek hasta sayısı üzerinden hesap yapılır. Onların garanti dediği hadise budur. Şehir hastanelerimiz 5 yıldızlı otel hizmeti vereceğini gördüler, paniklediler. Kendileri diyorlar artık biz iktidar olamayız. Onun için karalamakla meşguller. Bu karalamaları reddediyoruz. Biz hastanelere kira ödemiyoruz. Biz leazing sistemiyle taksit ödüyoruz. Hastaneler 20 yıl sonra tamamen devletin oluyor. Onların tezviratı boşa çıkacak. Milletimiz 24 Haziran’da en doğru kararı verecektir inşallah. Bu tezviratları sürdürüyorlar. Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan, haber uydurmaktan dava açtık. Peşini de bırakacak değiliz. Uydurma haberlerle millete karşı kampanya yürütmeye kimsenin hakkı yok" dedi.