Sağlık çalışanları ilginç anılarını tiyatro ile anlattı

Patoloji Uzmanı Canan Demirci, sağlık kurumlarında hasta, hasta yakınları, doktorlar ve sağlık çalışanları arasında yaşanan, komik ve trajikomik olayları iletişim eksikliğine bağlayarak tiyatro sahnesine taşıdı. Cihangir Dülger’in yönettiği tiyatro oyununun oyuncuları doktor, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, sağlık memuru ve personellerden oluşuyor. Hemşireler Haftası dolayısıyla Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Çok Amaçlı Salonda oynanan oyun seyircilerden tam not aldı.

Tiyatronun bir bölümünde evde bakım hizmetleri personelinin eve temizliğe çağrılması ele alındı. Vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılan bakım hizmetlerinin konu alındığı bölüm, izleyicilerden tam not aldı.

Tiyatronun kuruluş amacından bahseden Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Yaptığımız etkinlikte sağlık çalışanlarımızın kendi yaşadıkları sıkıntıları ve ilginç olayları kendi dilleriyle anlatmalarını istedik. ‘Sizi siz anlatmazsanız, sizi başkaları anlatır. Ama bu anlattıkları sizin doğrularınızın yerini tutmaz’ sloganıyla hareket ettik. Doktorlarımız, tıbbi sekreterlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık personellerimiz iş hayatlarındaki ilginç olayları burada sahnelediler. Tiyatroda herkes kendinden bir şey buldu. Sağlık çalışanları için de kendilerini anlatmak adına güzel bir fırsat oldu” dedi.

Demirci: “İletişim eksikliğinden meydana gelen ilginç konuları ele aldık”

Amaçlarının hastalarla sağlık çalışanlarının arasındaki iletişim sorununu çözmek olduğunu vurgulayan Dr. Canan Demirci, “Bu tiyatro oyununu sağlık çalışanları ile hastalar arasında geçen iletişim eksikliğinden kaynaklanan ilginç olayları ele alarak yazdık. İlk olarak bu işe bir eğitim projesi olarak başladık. Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek üzerine çalışırken, ortaya bir tiyatro eseri çıktı. Tiyatromuzda patoloji uzmanı, uzman doktor, mikrobiyoloji uzmanı, ebe, hemşire ve sağlık memuru arkadaşlar var. Hep birlikte sağlık çalışanlarının sıkıntılarını dile getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Hastalarla uğraşmak, tiyatrodan daha zor”

Bazı hastalarla uğraşmanın zor olduğunu ifade eden hemşire Huriye Baydar, “Hastalarla ilgilenmek tiyatro yapmaktan daha zor. Aslında zor değil. Empati yapmamız gerekir. Biz de hasta olarak hastaneye gittiğimizde ayrı bir ilgi ve alaka bekliyoruz. Biz sağlık çalışanları bile farklı bir alaka istiyorsak, hastaların yerine kendimizi koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Diğer sağlık çalışanları da başlarına gelen olayları düzeltilmesi gereken sıkıntıları sanat yoluyla daha etkili bir şekilde anlattıklarını ifade ettiler.