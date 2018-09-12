Sağlık çalışanlarına yeni ihbar ve bildirim sistemi eğitimi

Samsun'da sağlık çalışanlarına 'Kanser taramaları, diyabet ve obezite, bulaşıcı hastalıkların ihbar ve bildirim sistemi' konularında eğitim verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından ildeki tüm aile hekimleri, aile sağlığı elemanları, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı merkezi yöneticileri, kanser taramalarında ve KETEM'lerde görev alan sağlık çalışanlarına “Kanser taramaları, diyabet ve obezite, bulaşıcı hastalıkların ihbar ve bildirim sistemi” konularında eğitim düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen ve 875 sağlık çalışanın katıldığı eğitimde açılış konuşmasını yapan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, “Dünya Sağlık Örgütü'nün hedefi bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarını 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltmaktır. Bu anlamda kanser dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen öneminde giderek artmasına yol açmıştır. Benzer şekilde şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, dünyada en fazla hasar ve ölüme neden olan hastalıklar arasındadır ve sıklığı giderek artmaktadır. 2040 yılında her 10 yetişkinden 1'inin diyabetli olacağı tahmin edilmektedir. Kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan iki önemli hastalığın yanı sıra, sağlık ile ilgili temel veri kaynaklarından en önemlilerinden biri olan bulaşıcı hastalıkların mevcut durumu, ülkenin gelişmişlik düzeyi ve sağlık hizmetlerinin etkinliği ile yakından ilgilidir. Durum tespiti yapılırken dikkatli olmak ve belli standartlara uygun davranmak gereklidir. Bu konulara ışık tutmak amacıyla düzenlediğimiz programa katkılarından dolayı eğitimcilerimize teşekkür ederim, verimli bir toplantı olmasını dilerim” dedi.

3 gün süren etkinlikte katılımcılara OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Kılıç Kan, İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Hekimi Dr. Elif Özkaya ve Bulaşıcı Hastalıklar Biriminden Dt. Burcu Özüdoğru tarafından 'Serviks kanseri, diyabet ve obezite, kanser taramaları ve bulaşıcı hastalıkların ihbar ve bildirim sistemi' konularında eğitim verildi.