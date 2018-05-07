"Sağlık İçin Beslenme" konferansı

"Beslenmedeki bilgi kirliliğini önlemede diyetisyenlerin ekstra sorumluluğu var"

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya beslenmenin, insan yaşamının her döneminde önem arz ettiğini belirterek, "Dolayısıyla diyetisyenler olarak hastalarımızın hayatına yaptığımız ufacık dokunuşlar, onların hayatlarında olumlu değişimlere ve yaşam kalitelerinin artmasına yol açacaktır" dedi.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak beslenme konusunda bilgi kirliliğinin hızla arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, bu durumun diyetisyenlere ekstra bir sorumluluk getirdiğini kaydetti.

"Pek çok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde beslenmenin önemi çok fazla "

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin en önemli öğelerinden birinin beslenme olduğunu ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç da ilkçağlardan beri insanlığın bu konuya önem verdiğine değinerek şunları söyledi: "Pek çok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde beslenmenin önemi çok fazla. Fiziksel ve mental gelişmenin sağlanması için de yeterli ve sağlıklı gıdalarla beslenme temel bir haktır. Ancak sömürgeci ülkeler, bazı ülkelerin bu hakkını ihlal ediyor. Hayatın sırrı düzenli beslenmektir ve korumak tedaviden üstüdür. Yeterli ve dengeli beslenme bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinden biridir."

Büyük şehir yaşantısının ve değişen toplumsal koşulların beslenme alışkanlıklarına etki ettiğine işaret eden Dekan Nermin Kılıç, "Hareketsiz yaşam, kötü beslenme obezite, kanser, diyabet gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bu konuda diyetisyenlere çok iş düşüyor. Bu tür konferansların diyetisyenli mesleğini ileri taşıyacağına inanıyorum. Düzenlemesine destek veren Rektörlüğümüz başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere ve bilgilerini paylaşmak için Fakültemize gelen konuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Diyetisyenlerin üniversitede alacağı bilgi toplumun sağlıklı beslenmesi için önemli"

Sağlıklı beslenme konusunda medyadan tüketicilere çok fazla bilgi aktığını kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise, "Bu bilgilerden hangisi doğru, hangisi yanlış bilemiyoruz. Bu nedenle bu eğitim kurumunda alacağınız bilgiler ileride toplumun sağlıklı beslenmesi için son derece önemli. Alanınızda doğru şeyleri söylemek için kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Bu tür etkinlikler de sizin eğitiminize büyük katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Ne yiyorsanız osunuz"

Günümüz beslenme anlayışında "Ne yiyorsanız osunuz" felsefesinin geçerli olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Mehmet Kuran, katılımcılara yediklerinin niteliği konusunda seçici olmaları tavsiyesinde bulundu. Kuran, "Hayatımızın bir döneminde aldığımız besin, ilerleyen dönemlerde çıkan hastalığımızın sebebi olabilir. Hastalıkların tedavisi önemli ama hasta olmamak için beslenmeye dikkat edin" dedi.

Bilimsel araştırmalar sonucu herkesin bünye yapısına göre farklı beslenme şekillerinin olması gerektiğinin altını çizen Rektör Yardımcısı Kuran, "Bu nedenle buradan mezun olduğunuzda işiniz çok. Sağlıklı beslenme için her bireye uygun diyetler bulmanız ve uygulamanız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, konferansın verimli geçmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

"Gıda güvenliği her zaman gündemde olan bir konu"

Açılış konuşmalarının ardından OMÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Göcüklüoğlu "Gıda Güvenliği" konulu bir sunum geçekleştirdi.

Gıda güvenliğini, halk sağlığını gıda ve su tüketiminden kaynaklanacak tehlikelerden korumak olarak tanımlayan Doç. Dr. Ali Göcüklüoğlu, "Gıda güvenliği neden her zaman en popüler ve gündemden düşmüyor? Çünkü sürekli bir açlık olgusu, nüfus artışı ve ekolojik değişiklikler var. Yeterli ve sağlıklı beslenmenin tam anlamıyla sağlanamaması bu konuyu popüler kılıyor. Gelişmiş ülkelerde bile sağlıklı beslenme bir sorun" dedi.

Genellikle hayvansal gıdalardan kaynaklanan gıda enfeksiyonları ve sebepleriyle ilgili bilgiler paylaşan Doç. Dr. Gölcüklüoğlu, bu konuda alınabilecek önlemlere de dikkat çekti.

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Sevan Çetin’in "Sağlığın Korunmasında Beslenme ve Diyetisyenin Rolü" konulu, VM Medikal Park Hastanesi Uzman Diyetisyeni Mine Özkazanç’ın "Moda Diyetler" konulu, Medicana International Samsun Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Haber Medya Program Yapımcısı Meral Kıvırcı’nın da "Basında Beslenme" konulu sunumlarıyla devam eden konferans, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.