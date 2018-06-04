Sağlıkçılar diplomalarını aldı

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Salonda düzenlenen törenin açılışında bir teşekkür konuşmasını yapan fakülte birincisi Hilal Halil, mezun öğrencilere mesleklerinde ve hayatlarında vicdanlı hareket etmeleri temennisinde bulunarak "Gelecek her birimize mutluluk getirsin, hepimizin geleceği aydın olsun" dedi.

"Sosyal Hizmet Bölümünün ilk mezuniyeti"

Mezuniyeti bir son değil, üniversitede kazanılanları diğer insanlara ulaştırmak için bir başlangıç olarak değerlendiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç da, "Fakültemiz kuruluşundan bugüne Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinden 2 bin 241, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden ise 262 öğrenciyi mezun verdi. Sosyal Hizmet Bölümümüzün ilk mezunlarının şu anda aramızda olması, bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Fakültemizde Sağlık Yönetimi Bölümünde lisans eğitimlerimi sürdürmekte olan öğrencilerimiz de önümüzdeki yıl bu mezuniyet coşkusunu yaşayacaklar" diye konuştu.

"Sağlık alanında kaliteli hizmet veren OMÜ’den mezun oluyorsunuz"

Sağlık Bilimleri Fakültesinin attığı adımlarda ve gelişmesinde desteğini esirgemeyen başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere tüm üst yönetime de teşekkür eden Dekan Nermin Kılıç, "Mezun öğrencilerimiz çok şanslı. Çünkü her adımda başarı ilkesini özümsemiş, sağlık alanında kaliteli hizmet veren OMÜ gibi Türkiye’nin güçlü bir üniversitesinden mezun oluyorlar. Kendine inanan, meslek sahibi bireyler olarak kendileri, aileleri ve ülkeleri için yapabileceklerinin sınırı yok. Büyük önder Atatürk’ün gösterdiği akla ve bilime dayalı yolda, ülkemizi ve dünyayı huzur ve aydınlığa onlar taşıyacaklar” şeklinde konuştu.

"Hayatınızın dönüm noktasındasınız"

Programı nedeniyle törene katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in selam ve tebriklerini ileterek konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise mezun öğrencilere hitaben şunları söyledi: "Bugün hayatlarınızın en önemli dönüm noktalarından biri. 4 yıl boyunca, akademik birikim ve donanım sağlamak amacıyla üniversitemizden eğitim aldınız. Bu eğitim, size bundan sonraki hayatınıza rehberlik edecek donelerden oluşuyor. Ancak sadece buradan aldığınız eğitimle yetinmemelisiniz. Kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz çok şey var. Bugün mezuniyet sevincini yaşayın ama yarın burada aldığınız eğitimin yanında gerekli doneler neler? ona karar verin."

Mezun öğrencilere, Mezunlar Koordinatörlüğüne bilgilerini bırakarak OMÜ ile bağlarını kopartmamaları isteğinde de bulunan Rektör Yardımcısı Cengiz, "Artık üniversitelerin başarıları sadece verdikleri eğitimle değil, mezun ettikleri öğrencilerin kariyer gelişimi ile de sıralanıyor. Bu sebeple bundan sonra birbirimizden haberdar olmamız lazım. Velilerimizi de ayrıca kutluyorum. En kıymetlilerini bize teslim ettiler, biz de onları daha donanımlı olarak teslim ediyoruz. Allah hepsinin yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Hilal Halil mezun kütüğüne isim plakasını çakarak başarı belgesi ve ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’in elinden aldı.

Fakülte üçüncüsü Rümeysa Semiz’e ise başarı belgesi ve ödülünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç takdim etti. Fakülte ikincisi olarak da Esra Özen’in ismi anons edildi.

Başarı belgelerini alan mezun öğrencilerin kep atmasıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni sona erdi.