Sağlıkçılar Kavak’ta buluştu

30 Yıl aradan sonra Kavak’ta buluşan 1988 mezunu sağlıkçılar, aynı zamanda sağlıkçı olan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu da ziyaret ederek hep birlikte hasret giderdiler. Kavak’a gezi düzenleyen sağlıkçılar ilçeye hayran kaldılar. Öğrencilik yıllarında yaşadıkları anıları birbirlerine anlatan sağlıkçılar o yıllara ait fotoğraflara bakıp duydu dolu anlar yaşadılar. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yapan sağlıkçılar Başkan Sarıcaoğlu ile de hasret giderip 30 yıl önceye geri döndüler.

Sağlıkçılardan Kavak’a tam not

Kavak’a gezi turu düzenleyen sağlıkçılar Kavak’a tam not verdiler. Kısa süre içerisinde tekrar bir araya gelmeyi hatta aileleri ile birlikte Kavak’ta bir etkinlik düzenlemeyi planlayan sağlıkçılar Kavak’ın temiz havasına ve gelişimine hayran kaldılar. 30 yıl aradan sonra okul arkadaşlarını bir arada gören Başkan Sarıcaoğlu duygu dolu anlar yaşadı. Bu büyük buluşmanın Kavak’ta yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Sarıcaoğlu, “1988 yılında Samsun Sağlık Meslek Lisesinde bir arada okuduğumuz arkadaşlarımızla 30 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmek beni çok duygulandırdı. Arkadaşlarımıza Kavak’ı gezdirdik ve ilçemizi çok beğendiler hatta aileleri ile tekrar bir büyük buluşmayı yine ilçemizde yapmayı şimdiden planladık. Tüm arkadaşlarıma ilçemizi ziyaret ettikleri için ve uzun yıllar sonra bir araya gelmemizde vesile oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Kavak sağlıkta da yükselişe geçecek

Başkan Sarıcaoğlu, “Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’ın 2018 yatırım programına aldığı yeni Kavak Devlet Hastanesi sayesinde ilçemiz birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da yükselişe geçecek. Kavakımıza büyük ve gelişmiş bir Devlet Hastanesi ilçemizin gelişimi için çok önemli. Bu büyük müjde için Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Demircan’a şahsım ve tüm Kavaklılar adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

30 yıl önceki anılarını birbirleriyle paylaşan ve Kavak’ta duygu dolu bir gün geçiren 1988 meznu sağlık çalışanları toplu hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından hüzünle vedalaşarak Kavak’tan ayrıldılar.