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14 Nisan 2017 13:41

Sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı

Samsun Kamu Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı.

Sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı

14 Nisan 2017 13:41


Tiyatro ekibi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Dr.Yılmaz Dündar, “Hekim, hemşire, tıbbi sekreter, sağlık memuru gibi farklı sağlık gruplarından oluşan Genel Sekreterlik Tiyatro Ekibimiz, öncelikle sahneleyecekleri oyunlarla hasta ve sağlık çalışanlarını arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefliyor. İlk etapta kısa skeçlerden oluşan 6 bölümlü bir oyun üzerine çalışmalarımızı başlattık, önümüzdeki günlerde başlayacağımız provalardan sonra, hastanelerimizde düzenleyeceğimiz tiyatro etkinlikleriyle hasta ve çalışanlarımızı bir araya getirmeyi, ortak bir duyguda buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun devamında il genelindeki sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın katılımıyla haziran-temmuz döneminde büyük bir oyun da sahneye koymayı planlıyoruz. Bu ekibin kurulma fikri sağlık çalışanlarımızdan geldi. Arkadaşlarımız bir araya gelerek başlattıkları bu uygulamada bizden de destek istediler. Biz de Genel Sekreterlik olarak onların yanında yer aldık. Bu nedenle bu emeği ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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