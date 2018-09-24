İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlıklı Yaşam Etkinliği

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Sağlıklı Yaşam Etkinliği’ne katıldı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Sağlıklı Yaşam Etkinliği'ne katıldı.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Sağlıklı Yaşam Kliniği Diyetisyenleri ve Prive Clinic estetisyenlerinin gelen misafirleri bilgilendirdiği etkinlikte, standa ilgi oldukça yoğundu. Diyetisyenler tarafından vücut kitle endeks ölçümüyle yağ ve su oranları kontrolleri yapılan konuklara beslenme üzerine önemli bilgilendirmeler yapıldı. Prive Clinicten özel cilt analizi ve ev bakım kiti hediye edilen misafirler, zumba, spinning, yoga gibi çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.