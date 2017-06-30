Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Liv Hospital Samsun Hastaneleri “Sağlık için pedal çeviriyoruz” başlığı altında bisiklet turu etkinliği başlattı. Her ayın son cuma günü gerçekleştirilecek olan "Sağlık için pedal çeviriyoruz" etkinliğinin ilk ayağı bugün Atakum sahilinde gerçekleşti. Saat 08.30’da sahil bandında bisiklet turuna başlayan Liv bisiklet kulübü üyeleri, yaklaşık 7 kilometre boyunca pedal çevirdi. Düzenlenen bisiklet turu etkinliğine Liv Hospital Samsun Hastaneleri Genel Müdürü Akif Kırbaş, doktor kadrosu ve personeller katıldı.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Liv Hospital Samsun Hastaneleri sosyal sorumluluk projelerine oldukça destek veriyor. Bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sağlık adına yapılan tüm projelerde varız ve hiçbir projemiz askıda kalmayacak. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bugün böyle bir etkinliği düzenledik. Her ayın son cuma akşamı bisiklet turumuzu geleneksel olarak gerçekleştireceğiz” denildi.