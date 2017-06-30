Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 22:13

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Samsun’un Atakum ilçesinde “Sağlık için pedal çeviriyoruz” etkinliği düzenlendi.

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

30 Haziran 2017 22:13


Liv Hospital Samsun Hastaneleri “Sağlık için pedal çeviriyoruz” başlığı altında bisiklet turu etkinliği başlattı. Her ayın son cuma günü gerçekleştirilecek olan "Sağlık için pedal çeviriyoruz" etkinliğinin ilk ayağı bugün Atakum sahilinde gerçekleşti. Saat 08.30’da sahil bandında bisiklet turuna başlayan Liv bisiklet kulübü üyeleri, yaklaşık 7 kilometre boyunca pedal çevirdi. Düzenlenen bisiklet turu etkinliğine Liv Hospital Samsun Hastaneleri Genel Müdürü Akif Kırbaş, doktor kadrosu ve personeller katıldı.


Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Liv Hospital Samsun Hastaneleri sosyal sorumluluk projelerine oldukça destek veriyor. Bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sağlık adına yapılan tüm projelerde varız ve hiçbir projemiz askıda kalmayacak. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bugün böyle bir etkinliği düzenledik. Her ayın son cuma akşamı bisiklet turumuzu geleneksel olarak gerçekleştireceğiz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!