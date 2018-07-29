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29 Temmuz 2018 17:57

Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için hastanelerde jandarma dönemi

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarmada görev yapmaya başladı.

Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için hastanelerde jandarma dönemi

29 Temmuz 2018 17:57


Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı. Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için biran önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi. Samsun’da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlar tam destek geldi ve vatandaşlar uygulamanın faydalı olacağını söylediler. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayının da ise polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.




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