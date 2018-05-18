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18 Mayıs 2018 17:30

Sahil Güvenlik Komutanlığının mutemeti dolandırıcılıktan tutuklandı

Samsun’da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında mutemet olarak çalıştığı öğrenilen bir kişi paraları kendi hesabına getirdiği iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının mutemeti dolandırıcılıktan tutuklandı

18 Mayıs 2018 17:30


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında işçi kadrosunda olup mutemet işi yaptığı ileri sürülen evli 2 çocuk babası 39 yaşındaki E.V.’nin yüklü miktarda paralı kendi hesabına getirdiği iddia edildi. Samsun Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.V., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.V., "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden E.V., "Yaptığım olaydan dolayı pişmanım. Kurumun zararını karşılamak istiyorum. 2 çocuk babasıyım. Tutuklanma durumumda ailem mağdur olur. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.


Mahkeme, E.V.’nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan E.V., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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