Şahin: “Allah güvenlik güçlerimize güç versin”

Şehit eşi ile bir süre sohbet ederek acısına ortak olan Başkan Şahin, şehit Karabakla’nın çocukları ile de yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. Şahin, “Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Onlar toprağımızdan bir karış vermemek adına kanlarıyla canlarıyla fedakârlık ettiler. Allah mekânlarını cennet eylesin. Sizlere de dayanma gücü versin, başka acılar yaşatmasın. Kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz, polisimiz, jandarmamız memleketi, milleti, terör belasından kurtarmak için 7 gün 24 saat her yerde mücadele ediyor. Allah tüm güvenlik güçlerimize de güç versin” dedi.

Ziyarete Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy da katıldı.