Şahin: "Hepimiz Cumhuriyet coşkusu içerisindeyiz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 95. yılı kapsamında tüm ilçelerde Türk bayrağı, broşür ve afiş dağıtımı başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda esnaflara ve vatandaşlara bayrak ve broşür dağıtımıyla birlikte araçlara ve iş yerlerine afiş asımı yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in talimatıyla başlatılan "Cumhuriyet Coşkusu, Milli İradeye, Cumhuriyete ve Türkiye'ye Gönül Verdik" temalı çalışma vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

"Hepimiz Cumhuriyet coşkusu içerisindeyiz"

Konuyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Cumhuriyetimiz, Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşımızın eseridir. Bu anlamıyla Samsun olarak Cumhuriyet coşkusuna daha çok sahibiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 95. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin anlam ve coşkusuna katkı yapmak için broşür ve afişler hazırladık. Bunları Bayrağımızla birlikte 17 ilçemizde dağıtıyoruz. Esnaflarımız iş yerlerine, araç sahiplerimiz araçlarına asıyor. Hemşehrilerimizin Cumhuriyet coşkusu ve yaptığımız bu çalışmaya katkısı hepimizin onurudur. Ayrıca Samsun Kent Müzemizde Kültür ve Sosyal işler Başkanlığımız tarafından 1926'dan 1980'e Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sergisi açtık. Kısacası toplumumuzun her kesiminden insanımız ile buluşuyoruz. Ortak değerimiz olan Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlamalarını yapmaktayız. Cumhurbaşkanımız ve genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 tarihine yönelik ülkemizin önüne hedefler koymuştur. Biz de Samsun olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Samsunumuzu 2023 tarihine hazırlamaktayız. Her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanları ile sulanmış bu kutsal vatanımızı bizlere emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu emanete canımız pahasına sahip çıkacağız. Tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.