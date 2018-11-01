Şahin, “Kaçak elektrik kullanımı ülke ekonomisine, can ve mal güvenliğine zarar veriyor”

2011 yılından bu yana Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde elektrik dağıtım faaliyetleri yürüten YEDAŞ, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeye özen gösteriyor. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Denetim ve takip sonucu tespit edilen kaçak elektrik kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla aksiyon alıyor.

YEDAŞ kaçak elektrik kullanımının tespiti için sürekli saha denetimleri yapıyor

Yaptığı çalışmalarla kaçak elektrik kullanım oranını pek çok dağıtım bölgesine kıyasla az seviyeye düşüren YEDAŞ, kaçak elektrik kullanımının tespiti ve ortadan kaldırılması yönünde projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hem vatandaşın yasadışı elektrik kullanımını önleyerek yasaların uygulanmasını sağlıyor hem de kaçak elektrik kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçiyor. Müşteri teknik hizmetleri saha çalışanları, aralıksız saha denetimleri yaparak kaçak elektrik kullanımlarını tespit ederek bu tip durumları ortadan kaldırıyor. Abone olmadan elektrik kullanımları, ölçü devresinden geçirilmeden yapılan bağlantıları, ölçü devresine ve/veya sayaçlara müdahaleleri kayıt altına alarak yasal işlemlerin başlatılması yönünde aksiyon alıyor. Uzaktan şebeke izleme sistemleri kullanılarak akım ve gerilim değerlerinin takibi ve kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi yönünde teknolojik alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Büyük veri analizleri ile de tüketicilerin tüketim bilgileri ile trafo tüketim bilgilerini karşılaştırarak kaçak elektrik kullanımını tespit etmeyi hedefliyor.

“Kaçak elektrik kullanımı ülke ekonomisine, can ve mal güvenliğine zarar veriyor”

Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkat çeken YEDAŞ Genel Müdürü ve Dağıtım Direktörü Akın Şahin, bu durumun, kaliteli elektrik kullanımının yanı sıra, can ve mal güvenliği açısından da önemli olduğunun altını çizdi. Elektrik dağıtım şebekesinin, ilgili bölgedeki abone sayısına göre tesis edildiğini, kaçak elektrik kullanımının ise şebekedeki yükü artırarak elektrik kesintisi ve gerilim düşümü gibi olumsuzluklara neden olduğunu belirten Genel Müdür Akın Şahin, “Bölgede özellikle tarımsal sulama alanında ve fındık zamanı mevsimlik işçilerin çadırlarda kaçak elektrik kullandığını tespit ediyoruz. Tesisat yapısı, teknik şartname ve standartlara uygun olmadığı için elektrik kaçağı yaşanıyor. Bu nedenle de elektrik akımına kapılma veya yangınlar ortaya çıkabiliyor. İnsanların ve hayvanların can güvenliği tehlikeye giriyor, maddi hasar meydana gelebiliyor” diye konuştu.