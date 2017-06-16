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16 Haziran 2017 10:12

Şahin: "Kayıt dışı istihdamın ülkemize verdiği zarar 65 milyar TL"

"Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Ediyor-2" projesinin tanıtım toplantısında konuşan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Planlama, Program ve Koordinasyon Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin, kayıt dışı istihdamının Türkiye’ye verdiği zararın 65 milyar TL olduğunu söyledi.

Şahin:

16 Haziran 2017 10:12


OKA tarafından tarafından hazırlanan, "Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Ediyor- 2" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplumun çeşitli kesimlerine etki eden kayıt dışı istihdam konusunda farkındalık oluşturma amacıyla hazırlanan proje; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığının desteğiyle yapıldı. Sigortasız işçi çalıştırılmamasına yönelik proje kapsamında Samsun, Amasya, Çorum ve Tolat’ta binlerce kişiyle görüşülüp kayıtsız istihdamın önemi anlatıldı. Okullara, sendikalara, işçilere, işverenlere, vatandaşlara gidilerek kayıtlı istihdamın önemi anlaşıldı. Konuyla ilgili resim ve kısa film yarışmaları düzenlendi. AVM destekleriyle toplumun her kesimine ulaşıldı. Çok sayıda işletmeye danışmanlık verildi.


Samsun’da bir otelde düzenlenen proje tanıtımında konuşan OKA Planlama, Program ve Koordinasyon Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin, sigortasız işçi çalıştırmanın ülkeye yaklaşık 65 milyar TL zararı olduğunu söyledi. Şahin yaptığı konuşmada, "Kayıt dışı istihdamın ülkemize verdiği zarar 65 milyar TL. Bu para ile binlerce okul ve hastane yapılabilirdi. Türkiye’nin toplam istihdam piyasasında yaklaşık yüzde 35’i kayıt dışı istihdam. Bizim bölgemizde de ciddi bir kayıt dışı istihdam problemi var. Özellikle tarım ve kırsal kesimde. Proje kapsamında farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik yaptık. 20 tane işletmeye iş danışmanlığı hizmeti verdik. Proje kapsamında 4 tane kamu spotu hazırladık. Bu kamu spotlarını ulusal kanallarda yayınlanmasını istiyoruz" dedi.




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