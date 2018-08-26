Şahin Şafakoğlu: “Her anlamda çok güçlüyüz”

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor’un yeni transferi Şahin Şafakoğlu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki defans oyuncusu, futbola Denizli Büyükşehir Belediyespor alt yapısında başladığını belirterek, Samsunspor’a transfer olma sürecini şöyle anlattı:

“Hocamız davet edince burada olmayı istedim. Önceleri kafamda soru işaretleri vardı. Küme düşmüş ve sürekli kaosla anılan bir kulüp vardı aklımda. Ama başkanımız İsmail Uyanık’ın yeniden göreve gelmesi, Taner hocamın da beni davet etmesiyle Samsunspor’a gelmeyi istedim. Geçen sürede burada her şeyin çok güzel olduğunu, futbolcu için Samsunspor’un ideal bir kulüp olduğunu gördüm. Onun için burada olmaktan mutluyum. Samsunspor hedefleri olan bir takım. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum. Bu manada birbirimizle örtüşüyoruz” dedi.

Bu ligin üzerinde bir takım olduklarını ileri süren Şahin Şafakoğlu, “Ama şunu gözardı etmemek lazım. Geçmişte de çok örnekleri var. Birçok yıldız oyuncuyu bir araya getirmek şampiyonluğun garantisi değil. Önemli olan takım olgusunu hayata geçirebilmek. Burada takım olma becerisinde çok güzel bir ortam var. O nedenle önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim. Samsunspor çok büyük bir camia. Bunu gördük. Her anlamda çok güçlü. Güçlü bir başkanımız ve taraftarımız var. Buradan çıkacak sonucun da şampiyonluktan başka bir şey olmaması gerekli” diye konuştu.