Şahin: “Samsun deyince akan sular durur”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’e ‘hayırlı olun’ ziyaretleri sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığı andan itibaren yoğun bir tempo ile çalışan ve fırsat buldukça hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin kamu kurumları, dernek, sendika, oda ve birliklerden gelen misafirleriyle bir araya geldi.

Ortak akıl çağrısını yenileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun’un yönetiminde ve gelişiminde hep birlikte mesai harcayacaklarını belirterek, “Samsun gerek turizm alt yapısı, gerek tarihi dokusu, gerekse doğal güzellikleriyle nadide bir şehir. Bu şehir için hep birlikte istişare ile çalışarak büyük kazanımlar sağlayacağız. Bizde Samsun deyince akan sular durur. Samsunumuzun gelişimi için 19 yıl boyunca gecesini gündüzüne katan Yusuf Ziya Yılmaz başkanımızdan aldığımız görevi hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu zamana kadar birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyemiz bundan sonraki süreçte daha yoğun bir tempoyla hizmetlerini sürdürecek” açıklamalarında bulundu.

Şahin’e ziyaretçi akını

Başkan Şahin gün boyunca süren ziyaretlerde, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin, Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, İller Bankası Bölge Müdürü Osman Nuri Yazıcı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve yönetimi, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Cihat Yılmaz ve yönetimi, Türkiye Harp Malulü, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yönetim yönetimi, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Kızılay Şube Başkanı Habib Demirel, İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu yönetim kurulu, Bafralı İş Adamları BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Nurettin Sever, Eğitim-Bir-Sen Bafra Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Bafra Kızılay Şube Başkanı Osman Genç ve yönetimi, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri, Bafra Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı.