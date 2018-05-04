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04 Mayıs 2018 17:22

Şahin: "Samsun için hep birlikte mesai harcayacağız"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Sait Bilgiç Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şahin:

04 Mayıs 2018 17:22


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sait Bilgiç ve OMÜ Genel Sekreteri Menderes Kabadayı’yı makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleri doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldim. Rabb’im inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz. Bundan böyle Samsun için hep birlikte mesai harcayacağız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır ve AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk da hazır bulundu.




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