Şahin: “Samsun Tarım A.Ş. çiftçimizin yüzünü güldürecek”

Ş ile çiftçimizin yüzünü daha çok güldüreceğiz. Hedefimiz verim ve kazancı artırmaktır. Bu anlamda çalışmalara katkı vereceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ilçelerde vatandaşlarla beraber olmaya devam ediyor. Başkan Zihni Şahin son olarak Terme ve Bafra'da çeşitli etkinliklere ve programlara katıldı. İl merkezinde ise hemşehri dernekleriyle beraber oldu. Başkan Zihni Şahin Bafra'da düzenlenen programda Samsun valisi Osman Kaymak, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, muhtarlar ve vatandaşlarla beraber oldu.

Tarımda üretim ve kazancı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Şahin, “Samsunumuz Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovaları, Yeşilırmak ve Kızılırmak ile bereketli topraklardır. Çiftçilerimiz çalışkandır. Ziraat, ticaret odalarımız, borsalarımız ile büyük emekler harcanıyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz, Üniversitemiz, akademisyenlerimiz önemli çalışmalar yapmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı her zaman önemli çalışmalar yaptı. Milletvekilimiz ve büyükşehir eski belediye başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey üretime, tarıma önemli destekler verdi. Bizde bunu devam ettiriyoruz. Hükumetimiz sulama kanalları ve teşvikler ile çiftçimizin yanında oldu. İl başkanımız, genel başkan yardımcımız, eski bakanlarımız, milletvekillerimiz her zaman çiftçimiz için gayretler verdi. Kısacası Samsunumuzun tarımı, hayvancılığı ve balıkçılığının gelişmesi için büyük katkılar sağlandı. İş adamlarımız öncülük etti. Şimdi Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu çalışmalara yeni bir katkı sağlamak istiyoruz. Bunun için Samsun Tarım A.Ş kurma hazırlıklarını başlattık. Samsunumuza, çiftçilerimize hayırlı olsun. Samsun Tarım A.Ş Üretimden pazarlama ve satışa kadar faaliyet içerisinde olacak. Hedefimiz üretimin ve çiftçilerimizin kazancının en az iki katına çıkmasına katkı yapmaktır. Tarım ihracatımızı artırmaktır” diye konuştu.

Yaptıkları tüm çalışmaların Samsun için olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

“Biz Samsun için hedeflerimizi ortaya koyarken daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok istihdam anlayışımızı ifade ettik. Tarım potansiyellerimiz nedeniyle Samsunumuzun tarım şehri, turizm potansiyellerimiz için turizm şehri, sanayi şehri, kültür ve sanat şehri gibi önemli hedefler ortaya koyduk. Bafra'da ki programda bizlerle olan değerli Samsun Valimiz Osman Kaymak, Samsun milletvekilimiz ve her zaman her konuda Samsunumuz için yanımızda olan ve çalışan Orhan Kırcalı'ya, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel'e, Bafra Belediye Başkanımız Hamit Kılıç, oda dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, çiftçilerimiz ve basınımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte Samsun için çalışıyoruz.”