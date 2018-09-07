Şahin: “Samsun’un geleceğini planlıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Fevzi’nin Yeri Gurme Restoranda düzenlenen programa Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel katıldı.

Murzioğlu: “Amacımız birlikteliği daha ileriye taşımak”

Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı sonrası konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şehre son yıllarda çok güzel birliktelik yakalandığını belirterek amaçlarının sağlanan birlikteliği daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi. Murzioğlu, “Bugün kentimiz marka şehir olma yolunda ilerliyorlarsa, bunda birlikte hareket etmenin rolü çok büyük. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, geride bıraktığımız dönemler içerisinde çok uyumlu bir şekilde çalışmalar sergiledik. Ortak çalışma kültürü anlayışı ile hareket ederek, birçok projeye imza attık. İnşallah bundan sonraki süreçte de kentimiz için hep birlikte, uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şahin: “Üretime ve istihdama önem veriyoruz”

Ardından söz alan Belediye Başkanı Zihni Şahin de konuşmasında ortak akıl vurgusuna dikkat çekerek etkili ve verimli olabilmenin yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini söyledi. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yönetim anlayışı ile Samsun’a ve ülkeye hizmet etme gayreti içinde olduklarının altını çizen Şahin, “Özellikle bu dönemde çok daha fazla bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Hepimizin ortak paydası ve sevdası güzel Samsunumuz ve ülkemiz. Samsun, birçok potansiyeli içinde barındıran bir şehir. Biz bunun farkındayız. Şehirde hizmetin sınırı yok. Samsun’un yönetiminde ve gelişiminde hep birlikte mesai harcayacağız. Kısacası Samsun’un gelişimini hep birlikte düşüneceğiz. Canla başla çalışarak, sizlerin de görüşünü alarak, profesyonellerin de desteğiyle inşallah kentimiz daha iyi yerlere gelecek. Samsun’un en önemli problemlerinden biri hepimizin de bildiği gibi işsizlik. Biz üretime ve istihdama önem veriyoruz. Hep birlikte hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 100 yatırımcıyı ilimize kazandırmak. İnşallah ortaya koyacağımız projelerle bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

Meslek komitelerinden gelen soruları da cevaplayan Zihni Şahin, bir soru üzerine de Samsun’a iki tane katlı otopark için çalışmalarının olduğunu açıkladı.