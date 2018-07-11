Şahin: "Üretici zenginleşirse hem Samsun hem ülke kazanır”

Üreticimiz alın terinin karşılığını almalı. Eğer üreticimiz zenginleşirse hem kentimiz hem de ülkemiz kazanır" dedi.

Çarşamba’da temaslarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ticaret Sanayi Odası ile Çarşamba Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Önce Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Başkan Şahin, TSO Başkanı Ahmet Yılmaz ile bir süre görüştü, ilçe ekonomisi ile ilgili fikir alışverişi yaptı. Ardından Çarşamba Ziraat Odasına geçerek Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Şahin, üretim konusuna dikkat çekti.

Tarım ve üretim için ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Şahin, "Ziraat odalarını biz önemsiyoruz, bütün odaları önemsiyoruz. Ziraatsiz, tarımsız, meyvesiz, sebzesiz, ürünsüz yaşamamız mümkün değil. Yaptığımız ziyaretlerin ve istişarelerin iki sebebi var. Birincisi belediyelerin sadece yol yapan, su getiren çöp toplayan bir kurum olarak bilinmesinin önüne geçmek. İkincisi ise birbirimize danışarak, destek vererek tarımda, hayvancılıkta, turizmde, eğitimde büyük gelişmeler kaydetmek. Çarşamba ve Bafra Ovaları gibi iki verimli ovaya sahibiz. Bu bizim en büyük şansımız. Bu iki ovada üretim artmalı. Biz de üreticimizin önünü açmak için çalışma başlattık. Üreticimiz hak ettiği şekilde zenginleşirse daha çok üretir hem kendi kazanır hem Samsun hem de ülke kazanır. Samsun Büyükşehir belediyesi olarak tarımı, ziraatçimizi üretim için uğraşan tüm kardeşlerimizi bizzat destekliyoruz" diye konuştu.

Şahin’den hastalara moral

Çarşamba Devlet Hastanesini de ziyaret eden Başkan Şahin, tüm kurum ve kuruluşlar gibi sağlık kurumlarıyla da uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Başhekim Turan Bilgin tarafından karşılanan Şahin, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Şahin,"Hastalarımıza geçmiş olsun dedik, moral verdik. Bunlar maddi değil, manevi karşılığı olan projeler. Biraz olsun dertlerini paylaşabiliyor, onlara moral verebiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Hastalar ve yakınları da Şahin’in kendilerini ziyaret edip, moral vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.