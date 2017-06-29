Şahinkaya Kanyonu’nda kano keyfi

Kızılırmak üzerinde bulunan 1,5 km uzunluğundaki Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Altınkaya Kanyonu doğa ve kano tutkunu gençlerin meskeni oldu.

Fırsat buldukça Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kamp kurarak doğa sporları yapan voleybol antrenörü Volkan Karaman, yüzme antrenörü Yücel Cengiz ve Alpaslan Karaman, Şahinkaya Kanyonu’nda 3 gün kamp kurarak burada bisiklete binip doğa yürüyüşü yaptılar. Gençler kanoyla gezinti yapma hayallerini de 4 metrelik kanolarıyla gerçekleştirdiler.

Yücel Cengiz yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır Şahinkaya Kanyonu ilgimizi çekiyordu, buraya gelmek istiyorduk. Burada kano ile suyun içerisinde doğayla iç içesiniz. Kano müsabakaları burada yapılabilir. Her türlü imkan var. Buralara Ege’den ve Akdeniz’den gelsinler, doğa güzelliklerini görsünler. Biz fırsat buldukça kamp yapıyoruz. Kamp yaptığımız yerlerde doğa yürüyüşü yapıyoruz, bisiklete biniyoruz, sörf yapıyoruz, su altına dalıyoruz. Uzun zamandır ilgi alanımızda olan kano merakımızı da Şahinkaya Kanyonu’nda gerçekleştirdik” dedi.