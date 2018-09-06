Sahte bandrollü viskiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Olay, İlkadım ilçesinin Ankara yolu Toybelen mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada sahte bandrollü 128 şişe viski buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ümit Y. ve Mesut Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ümit Y. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Mesut Y. sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.