Sahte kimlikle gaybubet evinde yakalanan eski polis tutuklandı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sahte kimlikle örgütün gaybubet evinde yakalanan meslekten ihraç edilen polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atakum ilçesinde örgütün gaybubet evini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda Trabzon Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç edilen Nihat K. sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Nihat K. Samsun Adliyesine sevk edilerek Sesli ve Görüntülü Bilimi Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak Trabzon Adliyesindeki savcıya ifade verdi.

Nihat K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Nihat K., Trabzon Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye SEGBİS ile ifade verip mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan saat 17.00 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.