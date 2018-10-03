Sahte parayla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da şüphe üzerine sahte parayla yakalanan ve ayrıca hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları M.K.'nın (39) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçen M.K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.K.'nın hakkında yapılan araştırmada uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının bulunduğu da ortaya çıktı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K., "sahte para" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.