İlkadım Belediyesi “Teravih Namazına Seccadenle Gel” programı düzenledi. Samsun Cumhuriyet Meydanı alanında yapılan programa kadın ve erkekler olmak üzere toplam 10 bin civarında vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan program, ilahilerle devam etti. Teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif vatandaşlara sergilendi.

Sakal-ı Şerif ziyaretinde uzun kuyruklar oluştu

Binlerce vatandaş Sakal-ı Şerif’i görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan ayı dolayısıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda ziyarete açılan Sakal-ı Şerif vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sandukasından açılarak sergilendi. Meydanda binlerce kişinin aynı safta durarak kıldığı teravih namazı sonrasında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif izdihama yol açtı. Yaklaşık bir saat süren Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar yaşandı. Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekmeye çalışırken gözyaşlarını tutamadı.

Hz. Peygamber’e saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak Sakal-ı Şerif’i ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif’e dokunarak tekbirler eşliğinde salavat getirdi.