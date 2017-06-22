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22 Haziran 2017 12:42

Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

ilkadım Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Kadir Gecesi programının sonunda getirilen Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

22 Haziran 2017 12:42


İlkadım Belediyesi “Teravih Namazına Seccadenle Gel” programı düzenledi. Samsun Cumhuriyet Meydanı alanında yapılan programa kadın ve erkekler olmak üzere toplam 10 bin civarında vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan program, ilahilerle devam etti. Teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif vatandaşlara sergilendi.



Sakal-ı Şerif ziyaretinde uzun kuyruklar oluştu


Binlerce vatandaş Sakal-ı Şerif’i görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan ayı dolayısıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda ziyarete açılan Sakal-ı Şerif vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sandukasından açılarak sergilendi. Meydanda binlerce kişinin aynı safta durarak kıldığı teravih namazı sonrasında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif izdihama yol açtı. Yaklaşık bir saat süren Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar yaşandı. Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekmeye çalışırken gözyaşlarını tutamadı.


Hz. Peygamber’e saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak Sakal-ı Şerif’i ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif’e dokunarak tekbirler eşliğinde salavat getirdi.




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